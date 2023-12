Interopérabilité et partage des infrastructures postales : les acteurs en conclave pour redynamiser le secteur au service des concitoyens

L'autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a procédé ce mardi 19 décembre 2023 au lancement de l'interopérabilité et du partage des infrastructures dans le secteur postal. Ceci pour redynamiser le secteur postal au service des concitoyens.



Lors de son allocution, le Directeur général de l'ARTP Abdou Karim Sall a souligné que l'interopérabilité et le partage des infrastructures est un enjeu majeur pour les opérateurs, les consommateurs, les régulateurs et les industries postales. "L'interopérabilité et le partage des infrastructures dans le secteur postal portent essentiellement sur les relations entre les opérateurs et l'encadrement du régulateur pour permettre aux marchés d'aboutir à un fonctionnement optimal", dit-il.



Il ajoute : " l'ARTP après analyse de la situation du marché postal a entrepris des travaux de façon inclusive et concertée avec les parties intéressées pour élaborer les lignes directrices en vue d'encadrer l'interopérabilité et partage des infrastructures entre opérateurs".





Poursuivant son argumentaire, Abdou Karim Sall a également rappelé que le partage des infrastructures est l'un des principaux levier de régulation qui permet le développement de la concurrence et la promotion de services innovants sur les marchés.







Pour y arriver, le Dg de l'ARTP préconise un équilibre du régime tarifaire pour permettre aux opérateurs de procéder à des investissements nécessaires à la mise sur le marché de produits innovants et aux consommateurs de pouvoir disposer de service adapté à leurs besoins particuliers aux conditions économiques convenables.







Par ailleurs, Monsieur Sall informe que l'ARTP envisage de renforcer la concurrence sur le marché et de promouvoir le développement des usages pour toute catégorie de clientèle à savoir les individus, les ménages, les entreprises et l'administration.



Pour sa part, Salif Sow le représentant des opérateurs privés invite l'ARTP à mettre en place un cadre de réflexion autour des opérateurs ce qui contribuera à étoffer l'offre des services postaux.







De son côté, le Directeur général du groupe la Poste, Mahamadou Diaité, estime que cette initiative est une réplique locale de cette tradition des postes à l'échelle internationale face aux enjeux et aux exigences de qualité de service. "Elle est fondamentale dans un contexte marqué la multiplicité des opérateurs postaux et la faiblesse des revenus générés avec un chiffre d'affaires de 17 milliards en 2022. Ces chiffres contrastent parfaitement avec le secteur de Télécommunications notamment avec plus de 630 milliards rien que pour le segment des communications électroniques", a indiqué le DG de la Poste.