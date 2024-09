Interdit de sortie du territoire : Manar Sall, Directeur Général de Petrosen crache le feu sur Diomaye et Sonko

Le Directeur Général de Petrosen Trading & Services, la Société nationale du Pétrole et de Gaz a été interdit de sortie du territoire national..Manar Sall, puisque X est de lui qu’il s’agit, dit avoir été empêché de quitter le pays sans une notification.



« C’est avec une grande surprise que je me suis rendu compte que je suis sur la liste des otages de Sonko, puisque je me suis vu interdit de sortir du territoire ce mercredi 10 septembre sans avoir reçu une quelconque notification d'une enquête en cours ou d'un quelconque audit concernant ma gestion de la société nationale », a déclaré l’ancien conseiller technique au ministère du Pétrole et des Énergies qui se demande simplement si « le fait d'avoir accepté de servir son pays sous l'ancien régime est un crime ou que la présomption d'innocence n'existe plus au Sénégal? Manar pense que « c'est une erreur que de croire que tous les sénégalais sont des peureux, pour être moins vulgaires que certains, et quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher ne va pas créer une société ».



L’expert de renom dans le secteur des hydrocarbures se dit « prêt à répondre à toutes les questions et à aller en prison s’il a commis des indélicatesses ». Tous les sénégalais ne sont pas des criminels et bien avant lui, il y a eu des patriotes, a t-il ajouté demandant à être convoqué et entendu dans les meilleurs délais afin de reprendre une vie normale et aller à la rencontre de ses partenaires.



Manar Sall informe n’avoir pas 1 m² ni sur le littoral, ni sur Mbour 4, ni sur la bande des filaos. « Je demande le soutien de tous les patriotes sénégalais épris de justice d'exiger la publication de la liste des otages de Sonko. Mon nom est Manar Sall et j'ai servi mon pays sans frigo bar, ni machine à café et en arrivant tous les jours le premier à mon bureau... »