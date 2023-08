Interception d’une pirogue de migrants : le ministre de l'Intérieur condamne fermement les convoyeurs de pirogue.

Ils sont au total 150 migrants secourus par la marine au large de la côte saint-louisienne, dont quatre filles et trois mineurs.

Lors de leur refoulement jusqu'à la base navale Amiral Faye de Dakar, c’est le ministre de l'Intérieur Antoine Diome qui était à l’accueil.



Lors de son discours, il a beaucoup félicité le travail de la marine qui s’occupe de l’action de l’État en mer à savoir ses missions régaliennes de défense et l'assistance de toute personne en détresse en mer.



« Aujourd'hui, la marine sénégalaise a administré la preuve, de jour comme de nuit qu'elle s’emploie à faire en sorte que toutes les personnes qui ont besoin de son assistance ou de son secours en mer puissent en bénéficier », assure le ministre.



Au-delà de cela, le ministre s'est aussi félicité du travail de la gendarmerie et de la police nationale, car ces derniers jours, ils ont empêché beaucoup de départs vers l’Europe de façon générale et particulièrement vers les Îles Canaries.



En effet selon le ministre de l'Intérieur, cela fait pratiquement deux années qu’une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière a été mise en place, la validation politique de ce projet est intervenue le 28 juillet passé sous la présence effective du Premier ministre. Ladite stratégie qui comporte un plan opérationnel qui doit se dérouler sur dix ans avec un ordre de priorité retenu et actuellement en train d’être déroulé.



Dans le plan, les causes de la migration irrégulière ont bien été identifiées et sont diverses, ils varient et dépendent des zones de départ concernées.

« Il peut y avoir que pour certains et on ne peut le contester, ce sont des causes économiques qui les poussent à prendre la mer tandis que pour d’autres, il s’agit de cause sociologique liée à une longue tradition de migration... », assure le ministre.



Pour ce dernier, la vie humaine est sacrée et la mer, milieu très hostile n’est pas la bonne voie.

Mais pour le ministre, les convoyeurs de pirogue sont en grande partie les responsables de ces situations. Face à cela, Antoine Diome promet qu’avec les efforts de l’État, ils seront tous traqués et fermement sanctionnés...