Industries extractives / Rapport ITIE 2022 : "le secteur extractif a généré 275,33 milliards dont 242,30 milliards affectés au budget de l’État", (Ismaïla M. Fall)

Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Ismaïla Madior Fall a présidé le lancement officiel du rapport de l'ITIE couvrant l’exercice fiscal de l’année 2022. "Ce rapport ITIE 2022, 10e du genre, fournit des informations détaillées sur toute la chaîne de valeur des industries extractives.

Sa publication a été rendue possible par la collaboration des entreprises pétrolières, gazières et minières, des organisations de la société civile, mais aussi et surtout, grâce à l’engagement fort de l’État du Sénégal sur la voie de la transparence, et de la bonne gestion des ressources naturelles de notre cher pays", a déclaré Ismaïla Madior Fall, ajoutant qu'aujourd'hui l'ITIE est un outil performant et innovant pour la conduite d’une gestion à la fois optimale et responsable des activités du secteur extractif, grâce à la vision du chef de l'État.



Selon toujours lui, "le Rapport de l'ITIE 2022 met en évidence une contribution du secteur extractif d’un montant total de 275,33 milliards FCFA (443,278 millions USD), dont 242,30 milliards affectés au budget de l’État. Ce qui porte la contribution globale du secteur extractif au budget de l’État du Sénégal à 6,85%", a fait savoir, le ministre des affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall lors de la cérémonie d'ouverture, qu'il qualifie d’une importance capitale, car tenue dans un contexte de mise en œuvre de la Norme ITIE 2023, ici à Dakar, à l’occasion de la Conférence mondiale en juin dernier avant de féliciter l’ensemble des parties prenantes pour tout le travail remarquable depuis 10 ans.