Incendies dans les marchés : « Ce sont des comportements qui sont de la responsabilité des commerçants. » (Yaye Fatou Diagne).

Déplorant la récurrence des incendies dans les marchés dont la dernière en date est celui du marché Zinc, la coordonnatrice du Programme de Modernisation et de Gestion des Marchés (PROMOGEM), Yaye Fatou Diagne a exposé des pistes de solutions et confie que le problème a été bien pris en compte dans le Promogem. L’autorité qui rencontrait, ce 20 juillet, les délégués de marché du Sénégal dans le cadre d’un atelier de présentation des plans des nouveaux marchés envisagés sur le territoire national a cependant appelé à un changement de comportement des commerçants qui évoluent dans ces milieux de marchandages.



« Les délimitations posent problème dans les marchés, les installations anarchiques aussi (…) Ce sont des comportements qui sont de la responsabilité des commerçants qui méritent d’être débattus. », a expliqué Yaye Fatou Diagne. Selon elle, il est primordial d’accepter ensemble de corriger et d’avoir un nouveau mode de comportement dans les marchés.