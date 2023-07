Incendie au marché Zinc de Pikine/ le ministre AKF sur place : « Le gouvernement va appuyer dans les meilleurs délais, les sinistrés… »

Le ministre du commerce, de la consommation et des Petites et Moyennes entreprises (PME) s’est rendu ce matin à Pikine précisément au marché Zinc où un violent incendie s’est produit emportant plusieurs marchandises. Abdou Karim Fofana, accompagné de la directrice générale de l’Agence pour la Promotion des Exportations(ASEPEX), Zahra Iyane Thiam, a été accueilli par les autorités de la commune notamment le maire, Amadou Diarra ainsi que le préfet de Pikine.



Après s’être entretenu avec les délégués de marché, le constat du ministre Abdou Karim Fofana a été amer. C’est un incendie qui a fait beaucoup de dégâts : « Nous avons constaté ensemble l’ampleur des dégâts Mais il faut saluer la promptitude des éléments de sapeur qui ont maîtrisé l’incendie pour limiter les dégâts » a signifié d’abord le ministre du commerce qui a tenu dans cette perspective à rassurer les commerçants affectés par ce drame : « l’Etat sera à leur côté. Déjà, il faudra se réjouir du programme de modernisation que le président de la République a initié depuis 5 ans. Cependant, l’accompagnement et le soutien nécessaires seront de mises avec les services compétents pour soulager les sinistrés ».



Ces assurances du ministre Abdou Karim Fofana n'empêchent pas de lancer un appel aux acteurs des marchés pour une meilleure gestion de leurs lieux de commerce afin d’éviter de tels accidents. « Il faut une compréhension mutuelle de la philosophie du projet de modernisation des marchés. Il faut au moins des concessions à faire. Les commerçants doivent savoir que les efforts du gouvernement leur seront bénéfiques. Le plus difficile c’est de faire la gestion adéquate au bénéfice de tous et cela, nous y travaillons au quotidien » rassure le ministre.