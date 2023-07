Incendie au marché Zinc : « Nous voulons retrouver nos places et soutenir nos familles » (Collectif des délégués)

Les délégués du marché ont fait part de leurs préoccupations au ministre, désirant retrouver le plus rapidement possible, leurs cantines pour continuer leurs activités commerciales et subvenir à leurs besoins au quotidien.

C’est plus de 100 cantines qui sont parties en fumée lors de l’incendie violent qui s’est produit dans la nuit du vendredi au marché zinc de Pikine. Les commerçants désemparés, se sont confiés au ministre du commerce et des PME qui a fait le déplacement ce matin pour constater l’ampleur du drame dont les causes ne sont pas encore élucidées.