Inauguration du complexe Ciss-Plaza / L'Asc Jamono et les populations environnantes se mobilisent derrière Baye Ciss.

À quelques petites semaines (le 02 juillet) de l'inauguration de la première phase du complexe Ciss-Plaza, les membres de l'Asc Jamono de Kaolack se sont tous mobilisés derrière Baye Ciss.



Pelles, brouettes, balaies entre autres, à la main, ils procèdent au nettoiement des différentes infrastructures du Ciss-Plaza (la nouvelle ville de Kaolack).



Les habitants de Koutal, Ndiaffate, Dabane, Keur Diarra, Kaolack commune etc, ne sont pas non plus en reste. Tous rallient chaque jour le complexe Ciss-Plaza pour tout passer au peigne fin.



Les membres de l'Asc Jamono disent soutenir un mécène qui a tout fait pour le rayonnement de leur club...