Inauguration du complexe Ciss-Plaza / Astou Ndiaye : « Ce projet permet à Ndiaffate de faire un grand bond dans la modernité »

Lors de l'inauguration de la première phase du complexe Ciss-Plaza, la maire de Ndiaffate a salué le fait que ce projet soit implanté dans sa propre commune.



Selon Astou Ndiaye, l'idée se confond avec sa préoccupation de doter cette commune d'infrastructures de dernière génération. "Cela va donner un autre visage à Ndiaffate et lui permettra de faire un grand bond dans la modernité et d'être plus attractive".



En terme de création d'emplois, madame le maire de Ndiaffate s'est réjouie des 500 emplois directs et 1.000 indirects qui seront générés par le Ciss-Plaza Mall. Lesquels emplois vont permettre aux populations jeunes de Ndiaffate de s'insérer facilement...