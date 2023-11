Inauguration de la Sphère administrative de Kaffrine: " Le moment était venu de redonner à l'administration territoriale toute sa dignité"( Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall a présidé ce jeudi la cérémonie d'inauguration de la sphère administrative de Kaffrine. Ce building administratif régional a été construit pour un coût global de 7 milliards de FCfa, sur une assiette de 2,7 hectares.



" L'État, on le sait depuis plusieurs décennies, avait hérité des bâtiments coloniaux qui ont servi de gouvernances, de préfectures et au début des indépendances, les centres d'expansion rurale par moments, ont beaucoup servi aux sous-préfetures...Le moment était venu de redonner à l'administration territoriale toute sa dignité pour que l'État à travers ses délégués, ses représentants et les services déconcentrés puissent travailler dans les conditions optimales", a déclaré le chef de l'État.



" Ce qui a été fait ici à Kaffrine, c'est le début d'un programme de construction de sphères régionales, au moment où nous parlons, nous avons lancé 4 sphères dont celle de Kaffrine qui est la première, celle de Sédhiou, celle de Fatick et celle de Kédougou...", a-t-il ajouté.



Le Président Macky Sall a ainsi rappelé la volonté de mettre l'administration dans des conditions de travail où le gouverneur ainsi que l'ensemble des services régionaux et départementaux travaillent dans un même espace.



" Ceci permettra d'optimiser les charges, le temps et facilitera aux usagers l'accès aux services qui leur sont réservés...", a-t-il précisé.



Moussa Fall