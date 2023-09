Inauguration de l'état major de Compagnie et de la Brigade de recherches de Keur Massar : « Cultivez la probité morale, que l’honneur, l’humilité, le dévouement et la loyauté soient la boussole qui guide vos actions de tous les jours! » ( Me Sidiki K

S’adressant aux officiers, gradés et gendarmes de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar affectés dans ces nouvelles unités, le ministre des Forces Armées les invite à cultiver la probité morale, l’honneur, l’humilité, le dévouement et la loyauté soient la boussole qui guide vos actions de tous les jours.



« Je vous exhorte à en prendre grand soin de façon à ce que sa qualité puisse résister à l’épreuve du temps et des circonstances. Cultivez, avec ces concitoyens, des rapports sains qui favorisent la bonne exécution du service. Que la probité morale, l’honneur, l’humilité, le dévouement et la loyauté soient la boussole qui guide vos actions de tous les jours. Je vous demande aussi d’être toujours animés d’une haute conscience citoyenne pour accomplir votre devoir dans le strict respect des lois et règlements. Je souhaite que votre présence aux côtés des populations de Keur Massar renforce les conditions favorables au développement socio-économique de la localité », lancera Me Sdiki Kaba...