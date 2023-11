Inauguration Maison ONU : Le Pr fait les éloges à la ville de Diamniadio et dresse un bilan de ses réalisations

Lors de l’inauguration de la nouvelle Maison des Nations Unies (MNU) à Diamniadio qui a vu la présence entre autres du Président de la République du Sénégal, en présence du président de la Roumanie, monsieur Klaus Mohannis, du vice-président des Nations Unies, madame Amina J Mohamed, du président de l’Assemblée nationale Monsieur Amadou Mame Diop, de plusieurs ambassadeurs, d’officiels et des autorités, M. Macky Sall, ne s’est pas privé devant l’assemblée de faire les éloges de ville de Diamniadio qu’il a lui-même pensé et développé depuis presque 10 ans. « Diamniadio, j'ai voulu en faire une ville moderne, une ville conçue et décidée sur carte avant de poser les bâtiments, c’est pourquoi Diamniadio va être une ville verte, une ville intelligente, une ville économe », se réjouit le président Sall.

Il y a quasiment une décennie, Diamniadio était un espace vide. Mais sous l’impulsion du président Sall, Diamniadio est devenue une ville moderne abritant les plus belles et plus importantes édifices et infrastructures de la capitale. « Diamniadio », un terrain quasiment vague il y a moins 10 ans, conforte progressivement son standing de ville moderne aux vocations multiples. « Aujourd’hui, il y a Diamniadio la diplomate à travers cette maison, Diamniadio l’administrative avec ses sphères ministériels, Diamniadio l’industrielle et commerciale avec son parc industriel, son centre des expositions, son marché des intérêts nationale et son gars des gros porteurs, Diamniadio la studieuse, la scientifique et la technologie avec son université Amadou Makhtar Mbow, son institut supérieurs d’enseignement professionnel, son data center, son supercalculateur, mais également son parc de technologie numérique… Voilà madame et monsieur la vision qui porte et oriente tout ce que nous avons fait ici en parfaite cohérence avec le plan Sénégal émergent (PSE)», évoque fièrement Son Excellence M. Macky Sall comme pour faire son bilan.