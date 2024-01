Inauguration Agence Free de Thiès : "Notre ambition, c'est de propulser nos clients dans un futur digital" (Mamadou Mbengue)

Située sur la route nationale 2 (RN2) en face de la perception municipale, la nouvelle agence de Free vient d'être inaugurée par le gouverneur de région, Omar Mamadou Baldé en présence du maire de Ville, le Dr Babacar Diop, du directeur général de Free au Sénégal, Mamadou Mbengue et de ses partenaires. Une manière selon le Dg de Free de réitérer la volonté de leur service à répondre aux attentes de sa clientèle dans la cité du rail. Free compte déjà à Thiès 106 antennes dotées de la technologie 4G+. Selon Mamadou Mbengue " Thiès sera bientôt dotée de la puce 5G+". S'agissant du réseau Free, le Dg de Free assure que "il est excellent grâce aux mesures qui ont été prises récemment et qui positionnent Free comme ayant le meilleur réseau au Sénégal aussi bien sur la partie appels téléphoniques que sur internet". Selon lui," à cause de la situation géographique de Thiès ville carrefour, un lourd investissement a été effectué pour renforcer Free afin de répondre de manière efficace aux attentes des populations même en période des grands événements religieux". "Notre ambition, c'est de propulser nos clients dans un futur digital", explique-t-il. Non sans signaler : "Notre vision, c'est d'impacter positivement les populations au Sénégal. Pour cela, nous allons travailler et investir tous les jours pour nos objectifs avec tout le personnel de Free que je félicite et encourage".

Parlant de la matérialisation de leurs différents projets, le dg Free compte, sur la demande du gouverneur qui promet un accompagnement "dans le cadre de la capillarité commerciale de Free et dans le RSE entre autres", réhabiliter le jardin public avant de le doter d'un réseau wifi. S'agissant de la qualité du réseau Free en zones rurales, Mamadou Mbengue s'est félicité de la bonne qualité de leur service. En preuve, confie-t-il, on couvre 97% de la population en internet et en mobile, sur la 4G, on est présent à 90% de la population. Je pense qu'on est parti pour couvrir l'intégralité de la population.

Pour réussir cette lourde tâche, fait-il remarquer, on fait régulièrement des mesures qualité du réseau, des mesures de satisfaction client pour allier le plan d'action visant à améliorer la qualité mais aussi d'offrir la meilleure expérience client possible. "Ça c'est notre façon de faire, c'est l'ADN de Free car, c'est ce nous voulons partout au Sénégal", a-t-il tenu à faire entendre.