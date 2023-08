Immigration irrégulière: l’Unapas décèle les causes et invite l’Etat à plus de transparence sur les accords de pêche

En assemblée générale, ce 13 août, à Yarakh, l’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (Unapas) a passé au peigne fin le phénomène de l'immigration irrégulière qui domine l’actualité ces dernières semaines. Lors de sa rencontre, l’organisation s’est surtout appesantie sur les causes du phénomène qui, selon elle, est à rechercher dans la gestion maritime jugée désavantageuse envers les pêcheurs locaux. L’Unapas a notamment dénoncé le manque de transparence dans l’octroi des licences de pêche particulièrement aux navires étrangers. Elle invite, à cet effet, le gouvernement à plus d’attention sur les accords de pêche avec l’Union Européenne qui arrivent à terme en 2024. L’Unapas a aussi exigé la publication de la liste des navires étrangers qui pêchent dans les eaux sénégalaises afin de mieux permettre aux acteurs de la pêche d’être au diapason de l’information.



L’Unapas entend dans les jours prochains mobiliser tous les pêcheurs du Sénégal pour aller vers une marche nationale. L’objectif vise à exiger plus d’écoutes et d’attention de la part de l’Etat du Sénégal sur leurs doléances, la seule manière pour l’organisation, de freiner l’immigration irrégulière.