Immigration irrégulière: « Le PR a fait des efforts considérables dans le secteur de la pêche mais… » (Député Sira Ndiaye).

La parlementaire Sira Ndiaye a rassuré sur les efforts de l’Etat pour contrecarrer l’immigration irrégulière. Elle a appelé au renforcement des mécanismes dissuasifs.



« Depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République a fait des efforts considérables dans le secteur de la pêche mais il y a encore des difficultés et les autorités sont en train de discuter pour trouver des solutions», a expliqué Sira Ndiaye qui profite de l’occasion pour sensibiliser les parents à davantage échanger avec les jeunes pour les dissuader à emprunter la voie maritime. Elle a tout aussi exprimé sa compassion aux familles éplorées notamment dans la petite côte et dans les localités les plus touchées par le phénomène. Sira Ndiaye s'exprimait, cet après-midi, à l'Assemblée nationale.