Illégalité de la chambre de commerce: Le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop au banc des accusés

Le président de la COALITION AND DEFFARAT CHAMBRE DE COMMERCE Birane Yaya Wane, face à la presse, dénonce l'inertie et le mutisme du ministre du commerce Serigne Guèye Diop. Ce dernier est resté aphone á leur requête, selon Monsieur Wane.



En effet, Serigne Guèye ne répond pas à leurs courriels et aussi, il est indifférent à la situation qui prévaut à la chambre de commerce. Cette dernière est dans l'illégalité suite aux décisions de justice qui tardent toujours à être exécutées. Ainsi, Birame Yaya Wane reproche à la tutelle une inertie totale et une indifférence face à leurs préoccupations.

Poursuivant, le président Wane estime que le ministre Serigne Guèye n'aspire pas confiance pour le développement du secteur.