IDS / PR BDF aux nouveaux diplômés : « je vous invite à servir avec fidélité, loyauté et générosité »

Venu présider la cérémonie de clôture de l’année académique 2023-2024 de l’institut de défense du Sénégal, le Chef suprême des armées dans un ton militaire empreint de fermeté, a prodigué des conseils au 47 officiers sortants de l’école de guerre et de l’école d’état-major.

Ainsi, face aux sortants de la 6ème promotion de formation de l'école de l'état-major et la 3ème promotion de l'école de guerre, il lance : « vous avez appris à structurer votre réflexion pour traiter des questions relevant de la défense et de la sécurité. Vos armées vous attendent avec impatience et comptent sur vous pour la bonne marche du service », rappelle le président.





Toutefois, le chef suprême des armées les invite « à servir avec fidélité, loyauté et générosité en adoptant la posture républicaine. Vos chefs compteront sur vous dans le cadre des missions régaliennes qui vous seront confiées », conseille-t-il aux officiers prêts au service.