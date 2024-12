Horreur à Keur Moussa : un quadragénaire face à la justice pour viols répétés sur une fillette de 13 ans

L'Incident à Keur Moussa



Selon le quotidien L’Observateur, un drame s'est déroulé à Keur Moussa en juin 2020. A. Ciss, âgé de 40 ans, est accusé d'avoir violé une mineure de 13 ans, B. Diop, dans la chambre de sa mère. L'accusé aurait attendu que les parents de la victime soient partis aux champs pour commettre son acte.



La Découverte et les Preuves Médicales



Le frère de B. Diop a surpris l'agression en cours et a immédiatement alerté leur mère. Conduite à l'hôpital, un certificat médical du poste de santé de Pout a confirmé des pénétrations sexuelles, attestant d'un hymen cicatriciel. Armée de ce document, la mère de B. Diop a porté plainte contre A. Ciss pour viol, pédophilie et détournement de mineure auprès de la brigade de gendarmerie de Pout.



L'Arrestation et l'Inculpation



A. Ciss a été arrêté, inculpé et placé sous mandat de dépôt à la prison de Thiès. Il a comparu devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès où il a nié les accusations, affirmant être accusé à tort.



Récit de la Victime



La partie civile a révélé que ce n'était pas la première fois que A. Ciss s'en prenait à B. Diop. Elle a décrit deux incidents distincts, tous deux se produisant dans la chambre de sa mère. Le deuxième incident, le 17 juillet 2020, a été détaillé par B. Diop elle-même devant le tribunal.



Les Réquisitions et la Suite Judiciaire



Le procureur de la République a écarté le délit de détournement de mineure mais a reconnu A. Ciss coupable de viol et de pédophilie, requérant 10 ans de réclusion criminelle. L'affaire est mise en délibéré, avec une date de jugement fixée au 23 décembre 2024.



Ce cas met en lumière les défis de la justice face aux crimes sexuels sur mineurs et l'importance de la preuve médicale dans de telles affaires.