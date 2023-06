Hommage aux FDS qui ont sauvé le pays du chaos: " L'État fera face au complot qui est à la fois national et international"( Ministre de l'intérieur).

Face à la presse, le ministre de l'intérieur a tenu à saluer le professionnalisme et la sérénité des forces de défense et de sécurité. " N'eût été ces qualités exceptionnelles, on aurait assisté à autres choses dans ce pays. Je déplore naturellement le nombre de morts quelqu'en soient les causes. Je réitère les condoléances de l'État à l'endroit des familles. Mais il faut préciser que seule une enquête ouverte et menée par les autorités judiciaires compétentes peut déterminer les causes d'un décès et qui en sont les auteurs", a-t-il indiqué.



S'adressant à ces dernières, Antoine Félix Diome de souligner. " Les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont professionnelles et ont une longue tradition de maintien de l'ordre. Que ce soit la police, la gendarmerie et même l'armée qui peut intervenir contrairement à ce que beaucoup pensent en matière de maintien de l'ordre parce qu'il s'agit de forces de catégories 1, 2 et 3".



Et pour étayer son argumentaire, M. Diome de préciser " Les principes qui gouvernent le maintien de l'ordre reposent efficacement sur la légalité, la nécessité, la proportionnalité et le réversibilité. Ce sont les quatre principes qui gouvernent l'action des forces de défense en matière de maintien de l'ordre".



À l'en croire, des cas d'attaque ont eu lieu contre les FDS, mais leur professionnalisme a sauvé beaucoup de vies. " Je vais vous donner un exemple, on a eu beaucoup de cas d'attaque de cantonnements, d'unités de police et de camps de gendarmerie, mais s'il n'y avait pas de sérénité chez les forces de défense et de sécurité, on aurait parlé de bilan autrement plus important que celui qu'on a , même si il faut encore le préciser c'est un bilan à déplorer. Mais en tout état de cause, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de l'influence étrangère", a-t-il conclu.