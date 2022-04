Hommage au Colonel Mame Gogo Banel Ndiaye : Journée de prières et Récital de Coran au menu.

En ce mois saint de Ramadan, période de pénitence, de pardon, de communion, de solidarité et de ferveur religieuse, l’Amicale des Femmes du Ministère de l'Environnement et du Développement durable (AFMEDD) a saisi l'occasion pour organiser une journée de prières marquée par un récital du Saint Coran et une conférence en hommage au Colonel Mame Gogo Banel Ndiaye.



Anciens collègues, amis et collaborateurs du défunt ont honoré cette journée de leur présence, parmi eux une délégation du ministère de l'environnement dirigée par le Secrétaire général Amadou Lamine Guissé. Selon lui, « le Colonel Mame Gogo Banel Ndiaye était une dame de fer, tout au long de sa carrière, couronnée de succès, elle a pu servir cette nation avec bravoure car elle a toujours œuvré pour la bonne marche du pays », a-t-il dit.



Pour sa part, la présidente de l'Amicale, Aïssatou Fall, a confié que la défunte est un symbole qui doit servir d'exemple aux générations actuelles et futures. Elle était courtoise et ambitieuse, a-t-elle expliqué. Cette journée de commémoration avait pour thème « La femme face aux dérives et détournement des préceptes de l'Islam ». Elle a été animée par Oustaz Abdoulaye Gaye...