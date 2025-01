Hommage à Moustapha SARR : Une lumière éteinte trop tôt

C’est avec une immense tristesse que la communauté mouride, les familles Sarr, Tall, Seck et leurs proches annoncent le rappel à Dieu de leur fils, frère et neveu bien-aimé, Moustapha SARR, survenu le 17 janvier 2025 à Toulouse.







Fils de Babacar SARR et d’Adja Magatte TALL, tous deux résidant à Marseille, Moustapha était un talibé exemplaire, attaché aux valeurs de sa foi et à l’enseignement des grands guides religieux, notamment sous l’autorité spirituelle de Serigne Mountakha MBACKE, Khalife Général des Mourides, et de Serigne Cheikh Saliou MBACKE, Khalife de Serigne Saliou Mbacké.







Il était le petit-fils du regretté Elhadj Iba SARR de Touba, d’Elhadj Mamadou SECK de Cambérène,de feu Adja Ndeye Mbaye à Nord Foire , du feu Elhadj Ndiaga TALL de Saint-Louis et de feu Soda TOURE,également de Saint-Louis. Moustapha SARR laisse derrière lui un frère, Daouda Falilou SARR, et une sœur, Sina Marième SARR, ainsi qu’une large famille unie dans la douleur de cette perte.







Programme des obsèques :







• Levée du corps : le mercredi 29 janvier 2025 à 11h, à la morgue de l’hôpital PURPAN à Toulouse.



• Prière mortuaire : le même jour, après le Tisbar, à la mosquée de BASSO CAMBO aux Murailles, Toulouse.



• Arrivée du corps à Dakar : le vendredi 31 janvier 2025 à 19h15.



• Inhumation : le samedi 1er février 2025 à 11h, au cimetière BAKHIYA de Touba.



• prière : le dimanche 2 février 2025, chez ses parents, à Saly Bambara.







Une perte ressentie







De Marseille à Toulouse, en passant par Paris, Béziers, Montpellier, et bien d’autres localités en France, ses amis et proches se joignent à la douleur de sa famille. Moustapha laisse derrière lui un souvenir impérissable d’un jeune homme pieux, généreux et dévoué à sa communauté.







En ces moments de grande tristesse, la famille remercie tous ceux qui partageront leur douleur et prieront pour le repos de son âme. Qu’Allah, dans Sa miséricorde infinie, lui accorde une place dans Son paradis éternel et qu’Il apporte réconfort à ceux qui pleurent son départ.