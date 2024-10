Hivernage au Sénégal : L'Anacim s'explique sur ces pluies enregistrées dans plusieurs régions en début Octobre

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce la poursuite des pluies dans plusieurs localités du Sénégal, après celles tombées hier soir et ce jeudi matin. Selon la prévision météo valable jusqu'au vendredi à 12h, des pluies sont attendues dans les régions Ouest et Sud-Est du Sénégal.

Pape Ngor Ndiaye, responsable du service Prévisions et Réduction des risques à l'Anacim revient sur les pluies qui étaient annoncées dans les précédents bulletins Météo et qui sont tombées, mais également sur les régions qui ont reçu plus de quantité. Rappelons qu'au Sénégal, le mois d'octobre rimait avec la fin de l'hivernage et d'habitude, les pluies se faisaient rares durant cette période qui coïncidait avec la rentrée scolaire.