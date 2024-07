Hausse du chômage des jeunes: « parce qu’on avait des leaders politiques mais on n'avait pas des managers. » (Cheikh Ahmadou Bamba Fall, Pastef)

50% des 15-35 ans des jeunes du pays sont au chômage selon le rapport de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd). 47,8% de la population sont inactifs et les régions de Matam, Ziguinchor et Saint-Louis se retrouvent en pôle position. Interpellé sur ces chiffres liés au chômage des jeunes, le cadre du Pastef Cheikh Ahmadou Bamba Fall a relevé un manque de programme managérial pour une solution au manque d’emploi.



« On avait des leaders politiques mais on n'avait pas des managers. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko sont des managers politiques. Le taux de chômage est de 35%. Attendons l’année prochaine pour voir combien on aura parce que les jeunes iront travailler avec eux», a déclaré le cadre du Pastef. Cheikh Bamba Fall estime que les changements qui interviendront dans le système éducatif en y incluant des programmes de capacitations et une politique d’industrialisation vont renverser la tendance dans les mois voire les années à venir. Cheikh Ahmadou Bamba Fall s’exprimait, ce 11 juillet, dans l’émission « En Ligne » de Dakaractu qui tirait un bilan des 100 jours de gestion du Tandem Président Diomaye Faye et Premier ministre Ousmane Sonko.