Hamat Bah, ministre gambien du Tourisme : "Le Sénégal parle trop. La Douane sénégalaise est horrible"

Lors de la journée de l'intégration organisée entre le Sénégal et la Gambie à Karang, le ministre gambien du tourisme ne s'est pas gêné en s'attaquant au peuple sénégalais. " Au Sénégal, vous parlez trop. Après chaque élection, au lieu de vous mettre au travail, vous passez votre temps à faire de la politique. Vous ne travaillez pas. Le Sénégal parle trop et dans ce pays, on ne respecte pas les autorités ", a-t-il pesté.

> Devant le ministre de l'intégration, du Nepad et de la francophonie, Mbagnick Ndiaye, Hamat Bah de poursuivre : " La démocratie, ce n'est pas des insultes. En plus, on raconte tous les jours du n'importe quoi à travers les médias. L'intégration dont on parle n'est pas possible avec autant de tracasseries routières. Pour passer les frontières sénégalaises, même sans bagages, vous payez de l'argent. La douane sénégalaise est horrible. Du temps de Jammeh, il y avait plus de 200 postes de contrôle entre Banjul et Basseh, mais on a tout supprimé. Si vous faites 100, on fait 1 000. Nous sommes prêts à faire des efforts pour assurer une libre circulation des personnes et des biens..."