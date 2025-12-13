Hakimi pourrait jouer la CAN ? Mbaye Jacques Diop confiant mais prudent sur sa présence

Pour Mbaye Jacques Diop, Achraf Hakimi, star du Paris Saint Germain, a toutes les chances d’être présent à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, même s’il reste prudent et ne peut pas l’affirmer avec certitude. Il souligne que le Maroc dispose d’un excellent encadrement médical et que le PSG a pris soin de gérer la blessure de sa star pour les grandes échéances, notamment la Ligue des Champions. Selon lui, Hakimi reste le joueur clé de la sélection marocaine, et sa présence serait essentielle pour maintenir la force et le niveau compétitif du Maroc à la CAN.



Au delà du joueur, Mbaye Jacques Diop insiste sur l’importance de l’unité du continent africain pour défendre la place et le prestige de la CAN. Il rappelle que la FIFA multiplie les tournois internationaux, ce qui pourrait mettre en danger le rôle central de la CAN si les voix africaines ne sont pas rassemblées. Pour lui, les dirigeants africains doivent travailler ensemble pour préserver le tournoi, assurer sa régularité et continuer à en faire la véritable fête du football sur le continent.

