Habib Niang : « L'Etat ne peut pas tout faire, il appartient aux alliés du Président Macky Sall d'apporter leur pierre à l'édifice »

Dans le cadre de son programme "Du primaire à l'université", le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, a entamé une tournée nationale destinée à accompagner les étudiants Thiessois. Ce Week end, l'homme du social, Habib Niang, s'est rendu à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis où un accueil chaleureux lui a été réservé.



Ainsi , cette tournée a démarré par la visite des appartements loués par Habib Niang baptisé "l'homme du social" pour les étudiants Thiessois et des chambres au niveau du campus social. Suite à cela, il leur a offert une imprimante et des rames de papier avant de leur annoncer qu'un autre appartement sera mis à la disposition des étudiants. Le président de la coordination des étudiants thiessois de l'université de Saint-Louis (Cethus), Seydina Ndiaye, a magnifié les innombrables actes de bienfaisance posés à leur endroit par leur hôte. Qui, estime-t-il, ne ménage aucun effort pour répondre aux préoccupations des étudiants thiessois.



" Nous sommes particulièrement émus par ce geste que Habib Niang a fait pour nous, étudiants Thiessois, qui sommes ici à l'université Gaston Berger. Le Cethus est honoré et fier de présenter à ses camarades étudiants, Habib Niang le président de "And Suxxali Sénégal", depuis que nous sommes là. C'est la première fois qu'une personnalité Thiessoise fait le déplacement juste pour venir s'enquérir de la situation dans laquelle nous vivons.



Chers camarades, nous avons un devoir de reconnaissance sans fin envers M. Niang. Nous sommes des Thiessois et fiers de l'être, j'en appelle à votre sens de responsabilité.

Aujourd'hui, si M. Niang qui n'a pas de fonction politique, n'est pas maire, mais juste un cadre de l'administration qui pose de tels actes, je pense que s'il devient le maire de Thiès-Nord, nous pourrons dormir tranquille car, il a fait ses preuves. Mes camarades étudiants Thiessois de l'université de Bambey, de Kaolack, de Thiès, de Dakar et de Ziguinchor ne diront pas le contraire.

Habib Niang est un visionnaire qui n'a qu'une seule préoccupation, le bien-être des populations et l'émergence de Thiès et du Sénégal. Soyez rassuré M. Niang, ces étudiants que vous avez en face de vous mesurent à leur juste valeur tous les efforts que vous avez consentis, pour nous permettre d'étudier dans de bonnes conditions.

Et le moment venu, nous rendrons à Cesar ce qui lui appartient " a-t-il signalé. Prenant la parole, le leader de "And Suxxali Sénégal" dira : "je suis très content de l'accueil que vous m'avez réservé. Et cela me conforte dans ma conviction et mon programme social surtout avec le volet éducation. J'ai fait Ziguinchor, Dakar, aujourd'hui, c'est Saint-Louis après ce sera Bambey, Kaolack et Thiès, et comme je l'ai dit à vos camarades des autres universités, vous êtes les futurs leaders de ce pays".

À l'en croire, ce geste entre dans le cadre des actions socio-économiques du mouvement "And Suxxali Sénégal akk Habib Niang". Il ajoutera que "l'Etat ne peut pas tout faire, il appartient aux alliés du Président Macky Sall d'apporter leur pierre à l'édifice. On connait toutes les difficultés que rencontrent les étudiants, les problèmes de logement, de restauration etc... Chacun d'entre nous doit jouer sa partition. Pour ma part, je compte vous accompagner avec les moyens qui sont à ma disposition. Je maintiens ma candidature à la tête de la mairie de Thiès-Nord et une fois élu maire, mon salaire sera destiné aux populations".

Il conclut en conseillant les étudiants de toujours privilégier le dialogue. "La violence ne règle rien et ne cause que des regrets. Il faut privilégier le dialogue pour trouver une issue pacifique", a-t-il confié.