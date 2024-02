Guy Marius Sagna au ministre des finances : « Vous êtes mal placés pour nous parler de lutte contre le terrorisme »

Cet après midi, les députés de la 14e législature se penchent sur l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Constant dans ses principes, le député Guy Marius Sagna déclare sans masque devant le ministre des finances et du budget, Moustapha Bâ. « Le gouvernement de Macky Sall ose nous dire qu’il combat le terrorisme alors que récemment, vous avez équipé des nervis. Vous êtes mal placés pour nous dire que vous combattez le terrorisme ou le blanchiment de capitaux » s’est plaint le parlementaire du côté de Yewwi Askan Wi qui demande d’en savoir plus sur « les réelles motivations à travers cette loi soumise à l’étude des représentants du peuple.