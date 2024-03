Guinguinéo : Pape Malick Ndour inaugure la maison des femmes à Mbadakhoune et démarre sa campagne pour élire le candidat Amadou Bâ

Après des années de compagnonnage avec les femmes de sa localité, le ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour a, à l'occasion de la célébration du 8 mars, inauguré la maison des femmes de Mbadakhoune Un joyau qui permettra à ces braves dames de mieux développer leurs activités génératrices pour leur autonomisation. "Nous avons profité de la fête du 8 mars pour inaugurer la maison des femmes de Mbadakhoune aussi pour montrer que ces femmes qui sont dans le département de Mbadakhoune méritent d'être soutenues.

Nous avons saisi l'occasion pour passer en revue toutes les actions du conseil départemental en faveur des femmes avant de revenir sur les efforts dans le domaine de la santé et en matière de financements.



Aujourd'hui, Guinguinéo fait partie des départements qui sont les mieux servis dans le domaine du financement des femmes. Et, c'est tout à l'honneur de nos femmes aussi en tant que président du conseil départemental", a soutenu le président du Conseil départemental de Guinguinéo, Pape Malick Ndour. Qui signale que " le coût du centre est estimé à 75 millions de FCFA et que l'objectif, c'est d'atteindre le développement économique".



Il en a également profité pour rappeler que "en plus du programme quinquennal en vue entre autres, nous avons le devoir et l'obligation d'accompagner le Président Macky Sall pour que son choix, le choix, Amadou ba, son candidat, puisse être réélu pour qu'ensemble nous puissions continuer l'oeuvre gigantesque du Président de la République, qui a aujourd'hui montré, que le Sénégal doit être un pays développé, que nous avons nos capacités, les capacités de faire développer ce pays, et le candidat Amadou Bâ, aujourd'hui incarne l'espoir, la continuité, l'avenir du Sénégal et l'avenir du plan Sénégal émergent".