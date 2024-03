Guédiawaye: Déthié Fall souhaite un changement concret

À Guédiawaye, le candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, Déthié Fall a témoigné de sa volonté de changer la face de cette partie de la banlieue avec des actes concrets. Listant ses ambitions conformément à son offre politique, le leader du PRP a promis d’apporter des réponses sur l’emploi, l’éducation, la santé, l’assainissement, le cadre de vie, l’autonomisation des femmes, le sport, la culture entre autres.



« On prend l’engagement, si on gagne du premier au dernier point, on appliquera nos engagements. », a-t-il confié devant les nombreux militants et sympathisants sortis lui réserver un accueil.