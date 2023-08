Grève de la faim dans les prisons: «Environ 300 détenus ont observé le mot d’ordre, la plupart ont arrêté la diète » (Ministre Ismaïla Madior Fall)

Le mot d’ordre de grève de la faim lancé par l’opposant, Ousmane Sonko après son arrestation a été respecté par plus de 300 détenus à travers l’ensemble des maisons d’arrêt et de correction sur le territoire national. C’est le chiffre avancé par le ministre de la Justice, garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall qui faisait face à la presse, ce 7 août, à la primature.



Pour le cas de l’avocat franco-espagnol, Juan Branco, l’autorité a renseigné qu’il a été le seul à avoir observé une grève de la faim totale. Par contre, Ousmane Sonko et Cie ont pour leur part, observé une grève de la faim partielle qui se limitait uniquement à boire comme c’en est le cas avec les autres détenus des autres prisons du pays. Selon le compte rendu de l’administration pénitentiaire, la plupart ont arrêté leur grève de la faim, a soutenu le ministre Pr Ismaïla Madior Fall.