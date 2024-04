Grève à DDD/ Le DG se prononce : « Je ne vois pas les raisons fondées de ce mouvement d’humeur »

Depuis ce matin, les travailleurs de la société nationale Dakar Dem Dikk sont en mouvement pour dénoncer des décisions prises par le directeur général concernant quelques changements au sein de la boîte. Le directeur général Ousmane Sylla a décidé d’apporter quelques éclairages « pour que nul n’en ignore » dit-il : « Quand le chef de division est parti en retraite, il y a son adjoint qui le remplace et cède sa place à un chef d’atelier. Ensuite pour des questions de management et d’excellence, une autre personne d’un autre dépôt a été désignée pour être nommée chef d’atelier au niveau de Thiaroye. Et dans ce cas, nous aurons deux chefs d’atelier. C’est d’ailleurs cette dernière nomination qui est reprochée au directeur général. Cela fait plus de 10 ans que cet agent est dans la société. Je tiens aussi, à rappeler, qu’il a eu à faire ses preuves dans son domaine. Pour ma part, rien a été fait au hasard ou par pure démarche politicienne », nous confie le directeur général lors d’une réaction téléphonique tout en assurant ne pas être dans « ces batailles syndicales ». « Tous les salariés sont mes employés. Mais je peux vous dire que ce mouvement d’humeur n’a pas sa raison d’être… ».





À en croire le directeur général qui nous donne ses arguments, il reste « totalement » en marge de ses missions depuis qu’il a été nommé à la tête de la société: « s’il s’agit de compétences ou de performances, je suis à l’aise. J’ai plus de 45% de recettes et j’ai réduit mes charges de 25%, les effectifs globaux ont été réduits. Il y a un management interne qui se fait au sein de la société Dakar Dem Dikk. Les faits sont têtus. Des gens se sont laissé manipuler…il y a des avancées notoires à Dakar Dem Dikk et il faut que les gens s’en rappellent » a t-il martelé.







Les remboursements de cette journée de grève seront effectués au fur et à mesure et les activités seront effectivement reprises ce mardi, indique le directeur général.