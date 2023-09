Grande mosquée de Touba: serviteurs de Mouqqadimatoul Qidma rivalisent dans le service pour l’application stricte des consignes... (Reportage)

Mouqqadimatoul Qidma est une organisation religieuse mouride chargée de la gestion de la grande mosquée de Touba. Avec ses 1578 serviteurs déployés au sein du lieu de culte et aux alentours, la Dahira veille strictement au bon fonctionnement de la mosquée lieu de ferveur et d’attraction avant pendant et après le Grand Magal. Son rôle est de contrôler et de filtrer les visites des fidèles dans le lieu saint. Dans une immersion à l’intérieur de la Grande mosquée, Dakaractu a suivi quelques serviteurs de Mouqqadimatoul Qidma, hommes et femmes œuvrant au service du Mouridisme. Leurs objectifs reviennent à faire appliquer à la lettre toutes les consignes liées aux interdictions dans le comportement vestimentaire, le contrôle et les actes répréhensibles entre autres agissements dans le lieu de culte. Ce sont des hommes et des femmes dévoués à la tâche majoritairement jeunes qui font le travail pour la reconnaissance divine.