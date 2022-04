Grand prix Senico : le dernier virage abordé, le gouverneur de la région de Dakar, Al Hassan Sall présent à la séance du jour.

La huitième journée du grand prix de récital de Coran Senico a vu la présence du Gouverneur de Dakar Al Hassan Sall. Ce dernier, en collaboration avec le comité d’organisation du récital, a en effet supervisé une journée de consultation à l'hôtel de Magic Land des maîtres coraniques et de leurs apprenants. Ses consultations étaient dirigées par le Docteur Ndèye Maguette de la Région médicale.



Le tirage d’aujourd’hui à mis « en duel » 06 candidats issus de deux régions Abdoulaye Diongue; Salikh Guèye, Serigne Mbacké Niass; Aïssatou Diop; Sokhna Maguette Sarr de la région de Louga et Mouhamed Sarr représentant de la région de Dakar



Le Grand Prix SENICO, dont la première édition s’est tenue en 2015, est un concours organisé par SENICO (Sénégalaise d'industrie et de commerce) en collaboration avec la Fédération nationale des associations d’écoles coraniques du Sénégal qui regroupe 724 associations autorisées par le Ministère de l’Intérieur du Sénégal.