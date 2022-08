Graduation : le Lycée Seydou Nourou Tall prime ses meilleurs élèves.

Le Lycée Seydou Nourou Tall a distingué ce 13 août, ses meilleurs élèves de l’année académique. De la 6ème à la terminale, les apprenants qui se sont illustrés durant l’année scolaire écoulée, ont reçu des récompenses.



Le Lycée Seydou Nourou Tall connu pour ses excellents résultats, a cette fois-ci encore, effectué des performances avec un taux de réussite de 63% au baccalauréat dont 48 mentions assez bien, 19 mentions bien et 1 mention très bien décernée à la lauréate Mbaye qui a, par ailleurs, remporté le Prix d’excellence. Pour le niveau Bfem, c’est un taux de réussite de 76% que l’établissement a réalisé durant l’année scolaire. Des prix d’honneur et des prix spéciaux ont également été décernés aux élèves les plus méritants du Lycée. La cérémonie de distinction s’est tenue à l’amphithéâtre de l’Ucad 2, sous la présidence et le parrainage du professeur Serigne Diop et M. Momar Samba Ndiaye. Ces derniers ont invité les récipiendaires à demeurer fidèles aux valeurs éthiques et morales et à lutter pour réaliser leurs ambitions.