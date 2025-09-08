Gouvernement Sonko 2 : La réaction de Ousmane Diagne après son limogeage au ministère de la Justice

Après son limogeage du nouveau gouvernement dirigé par le Pm Ousmane Sonko, l’ex ministre de la justice Ousmane Diagne vient de réagir. Dans un post, ce dernier a tenu à remercier le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour leur confiance portée à sa modeste personne ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues.

« Excellence monsieur le Président de la République

Monsieur le Premier ministre

Mesdames, messieurs les ministres et secrétaires d’Etat

Je voudrai, au terme de ma mission à la tête du département de la justice que le président de la République, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre, monsieur Ousmane Sonko ont bien voulu me confier, les remercier pour cette marque de confiance que je mesure à sa juste valeur

Je leur réitère toute ma reconnaissance, mon soutien et mes prières de réussite dans leur exaltante mission

J’associe à ces remerciements l’ensemble des membres du gouvernement que j’ai eu un immense plaisir à pratiquer en raison essentiellement de leur extrême courtoise et leur sens du devoir

A vous tous et à vous toutes, je vous souhaite une bonne continuation et un succès éclatant dans l’exercice vos tâches quotidiennes

Dieureudieufeuti », a-t-il écrit...