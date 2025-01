Golf Sud : quand la science " croise" l'avenir des enfants – Les acteurs s’engagent pour éveiller la famille

Dans un contexte où les défis sociaux et éducatifs sont au cœur des préoccupations, Madame le Maire de la commune de Golf Sud, Khadija Mahécor Diouf, a orchestré un événement d'une grande portée sur la petite enfance, réunissant autorités publiques, experts et acteurs locaux. Cette rencontre, marquée par une intervention magistrale du Dr Ibrahima Giroux, enseignant-chercheur en psychologie cognitive, a offert une réflexion profonde sur l'avenir de nos enfants et, par extension, celui de notre société.







Devant une assistance composée du préfet, du sous-préfet, de représentants de l’IF de Guédiawaye et de plusieurs démembrements de l'État, Khadija Mahécor Diouf a lancé un appel vibrant à la responsabilité collective. Selon elle, « une société qui marche se mesure sur ses capacités à gérer ses enfants, sur l'amour et l'attention qu'on leur accorde dès leur plus jeune âge. Ce sont eux qui façonneront la société de demain. Les violences auxquelles nous assistons aujourd'hui sont le fruit d'échecs commencés dès la petite enfance. Nous devons apprendre à construire l'avenir de nos citoyens à travers un accompagnement solide dès leur naissance. C'est dans cette optique que cette formation de qualité a été mise en place. »







La rencontre a été également l'occasion pour le Dr Ibrahima Giroux de souligner le rôle primordial de la famille dans la construction du capital humain. « La famille a un rôle crucial pour bâtir un capital humain de qualité, c’est là que tout commence. Ce n’est pas seulement l’État qui doit prendre les devants, mais chaque acteur de la société doit comprendre l’importance de son rôle dans le développement des jeunes générations. »







L'expert a salué l'initiative de Madame le Maire, soulignant que les collectivités territoriales doivent être au cœur de la transformation sociale. « Ce moment est historique. Madame le Maire a su créer un pont entre la science et les communautés. C’est notre responsabilité, en tant que scientifiques, de faire sortir la science des laboratoires pour la mettre au service des communautés. Le véritable paradigme révolutionnaire réside dans cette capacité à agir concrètement sur le terrain. »







L'une des grandes nouveautés de cet événement a été l’appel à l'alliance entre les connaissances scientifiques et la sagesse traditionnelle. Selon le Dr Giroux, ce mélange permet de proposer des solutions à la fois modernes et adaptées aux réalités culturelles et sociales du pays. « Il est crucial d’opérer sur le terrain avec des solutions qui allient la science et les pratiques communautaires traditionnelles. C’est ainsi que l’on pourra créer un changement profond et durable dans notre société. »







Ce rendez-vous, qui a suscité un large intérêt, marque un tournant dans la manière de concevoir et de traiter les questions liées à la petite enfance au Sénégal. « C’est un modèle à suivre, non seulement pour le pays, mais aussi pour l’ensemble du continent africain », a conclu le Dr Ibrahima Giroux.