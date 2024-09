Gestion du gaz Sénégalo-mauritanien : Le député Khaly Diallo dénonce une gestion opaque du régime Mauritanien

Dans un entretien accordé à Dakaractu, le député Mauritanien Khaly Diallo, en vacances parlementaires au Sénégal, est revenu sur l’exploitation du gaz découvert au large des côtes Sénégalo-mauritaniennes. L’opposant n’a pas ménagé le régime en place qu’il accuse de gestion opaque.





« En Mauritanie, personne ne peut nous dire à quand le démarrage de l'exploitation du gaz. Au Sénégal, il y a des écoles qui forment des cadres pour se préparer à l’exploitation du gaz. Chaque année, on nous dit que l’exploitation du gaz se fera l’année prochaine », dénonce le député.





Ainsi, il a profité de la tribune pour évoquer la gestion du pétrole. « Maintenant on nous parle de l’énergie renouvelable à travers l’hydrogène vert. Aucune information et tout se gère dans l’opacité totale. L’exemple du pétrole est patent, c’est d’anciens ministres de l’énergie qui ont détourné l’argent », dit-il.