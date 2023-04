Gestion de l’eau au Sénégal: le forum social dresse un bilan mitigé après 3 ans de gestion de SUEZ

L’accès à l’eau potable en quantité et en débit suffisant demeure un problème au Sénégal, pour les populations, en particulier celles des quartiers pauvres (la banlieue et les quartiers périphériques de la capitale Dakar) ainsi que des zones rurales. De nombreuses localités en milieu urbain et rural ne disposent pas assez d’eau courante et les factures d’eau ne cessent d’être salées pour les ménages sénégalais.



Ainsi pour tenter de résoudre les problèmes liés à l'affermage et la distribution, l’État du Sénégal avait signé un contrat en 2019 avec la multinationale SUEZ après un appel d'offres très contesté.



Après trois ans d’exercice dans le pays à travers sa filiale SEN EAU, les population se plaignent toujours de la cherté des factures d’eau, des coupures d’eau fréquentes et de la qualité de l’eau dans certaines zones.



A cet effet, le Forum Social senegalais qui suit de près depuis quelque temps la gestion de l’eau au Sénégal, à voulu dresser un bilan exhaustif de la situation ce 15 avril dans une conférence de presse.



Selon le forum Civil, « les trois ans de gestion de SUEZ au Sénégal, ne nous donnent pas encore satisfaction, même s’il y a des efforts faits ». Dans leur rôle de contrôle des actions des politiques publiques et des gestions des biens publics, le forum social a dressé un certain nombre de problèmes qui existent toujours dans la gestion de l’eau au Sénégal. Parmi les problèmes dressés par le forum civil senegalais figure la plainte des sénégalais sur la qualité de l’eau dans certaines zones, du débit de l’eau, les coupures d'eau fréquentes et les difficultés que rencontrent les travailleurs de SEN EAU.