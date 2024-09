Gamou de Médina Baye : l’ONAS a curé 3 km de canalisation dans la cité religieuse

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a respecté ses engagements en terme de réduction des risques d’inondation durant le Gamou à Médina Baye. Dans cette cité religieuse, ses stations ont été curées de même que la principale canalisation. « Chaque année, dans le cadre du Gamou, l’ONAS entreprend d’importants travaux comme de l’entretien des réseaux d’eaux usées et pluviales.



Nous avons procédé au curage du réseau de Médina Baye sur 3 km. Ce canal dessert Médina Baye et environs. Nous l'avons démarré durant les Opérations Pré-hivernage et nous avons bouclé les travaux une dizaine de jours avant le Gamou. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a constaté l’effectivité des travaux. Nous avons curé les deux stations qui desservent Médina Baye », a laissé entendre Ousseynou Mbengue, chef de service régional de l’ONAS à Kaolack et Kaffrine.



La Direction du Marketing, de la Communication et de l’Innovation à travers son service de la communication sociale, a organisé un roadshow dans cette cité religieuse et dans d’autres quartiers de Kaolack desservis par des réseaux d’assainissement afin de sensibiliser les bénéficiaires sur la préservation des infrastructures d’assainissement...