Gamou à Massalikul Jinaan / Le ministre de la Jeunesse lance un appel fort aux jeunes : « Soyez patients et croyez en notre Président et au gouvernement! »

Madame Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a célébré la Nuit du Prophète Mohamed (PSL) à la Grande Mosquée de Massalikul Jinaan en compagnie des fidèles mourides. Cet événement spirituel a été l'occasion pour la ministre de lancer un appel par rapport aux défis actuels auxquels sont confrontés les jeunes sénégalais.







Dans son intervention, Madame Gaye a souligné l'importance de suivre les enseignements du Prophète Mohamed (PSL), en tant qu'exemple de vie pour tous. Elle a également exprimé sa préoccupation face à la tragédie des jeunes perdant la vie en mer dans des tentatives désespérées d'émigration.







« Vous, les jeunes, il est crucial de faire preuve de patience et de confiance en notre Président, en notre Premier ministre et en l'ensemble du gouvernement. Nous travaillons avec acharnement pour améliorer la situation et nous croyons que nous y parviendrons. Soyez patients et croyez en nous », a-t-elle déclaré.







Madame Gaye a également déploré la perte de vies humaines lors de voyages périlleux, en appelant à une réflexion profonde et à une prise de conscience collective. Elle a exprimé l'espoir que ces jeunes reviennent à la raison et que les prières faites lors de cette nuit sacrée puissent aider le gouvernement à surmonter les difficultés et à faire progresser le pays...