Gamou/ En visite à Tivaouane pour faire la revue des dispositifs: " Faire plus et mieux pour améliorer les conditions d'organisation du Maouloud( Cheikh T. Dièye, ministre).

En prélude au Maouloud, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a effectué une visite aujourd'hui à Tivaouane pour faire l'état des lieux des chantiers et les ouvrages en cours de construction. À la tête d'une forte délégation, il a été d'abord reçu par les guides religieux avant de faire cap sur les sites abritant des installations hydrauliques et d'assainissement.



Pour un bon approvisionnement en eau à l'occasion du Gamou, Cheikh Tidiane Dièye, a informé que 350 points d'eau de rue seront disséminés dans la ville, de même qu'un dispositif d'alimentation en eau au niveau des sites qui vont accueillir les pèlerins, une quarantaine de camions citernes seront déployés pour renforcer le dispositif de distribution de l'eau. " Faire plus et faire mieux pour améliorer les conditions d'organisation de ce Maouloud", a-t-il souligné.



S'agissant de l'assainissement, le ministre a promis que tous les dispositifs seront pris avant, pendant et après le Maouloud. " Tous les points bas ont été identifiés et des dispositifs de pompage vont être mis en place, des camions seront aussi disséminés", a-t-il ajouté.



Avant d'informer que le forage qui a été réalisé dans la mosquée par la Sones sera rétrocédée à la communauté pour régler les problèmes de l'eau dans ce lieu de culte...