Gamou 2024 de Médina Baye : plus de 2900 pèlerins à bord de 46 pirogues débarquent au port de Kaolack

Le gamou annuel de Médina Baye fait partie des moments les plus importants des insulaires du Saloum. Comme à l’accoutumée, les populations des îles du Saloum ont rallié à bord de pirogues le port de Kaolack pour venir assister à la célébration du gamou international de Médina Baye. Cette année, plus de 2900 pèlerins venus des îles de Niodior, Dionewar et Djirnda ont débarqué au port de Kaolack à bord de 46 pirogues. Le maire de la commune de Djirnda, Badara Diome, a magnifié les nouvelles initiatives pour la réussite de cet évènement d’une telle envergure et le soutien apporté par les FDS. Des gilets de sauvetage ont été mis à la disposition des pèlerins pour leur sécurité. Le maire a aussi saisi l’occasion pour lancer un appel aux autorités pour qu’elles soutiennent davantage les localités situées dans les îles du Saloum en termes d’électrification pour le désenclavement des îles du Saloum et autres programmes du gouvernement pour atteindre le développement.