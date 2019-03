Gambie : Barrow secoue le gouvernement et se sépare de son vice-président Darboe

Ousainou Darboe n'est plus le vice président de la Gambie. Il a été limogé ce vendredi par le président Barrow au détour d'un réaménagement gouvernemental. Les deux hommes ne s'entendaient plus, susurre-t-on à Banjul. Le poste de Ousainou qui a occupé le portefeuille des affaires étrangères avant d'atterrir à la vice-présidence, a été confiée à Isatou Touray qui gère concomitamment le ministère de la Santé.



Le ministre du Commerce, Amadou Sanneh a aussi connu le même sort. Il a été remplacé par le Dr Lamin Job.



Le ministre de l'Agriculture, Lamin N. Dibba a également été limogé. Le département de l'Agriculture a été par conséquent confié à James Gomez, ministre des Pêches et des Ressources hydrauliques.