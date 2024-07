GUÉDÉ 2024- Serigne Mountakha à Cheikh Bass : « Tu as consacré tout ton temps à Serigne Touba »

Comme à l’accoutumée, Serigne Mountakha Mbacké a envoyé une délégation à son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre à l’occasion de la commémoration de la venue au monde du quatrième khalife des Mourides. En plus de la délégation conduite par Serigne Modou Rockaya Mbacké, le Patriarche a convoyé un troupeau et salué sa posture à ses côtés . « Tu as consacré tout ton temps à Serigne Touba ». Un message et un geste qui ont beaucoup fait plaisir à Cheikh Bass qui ne s’est empêché de faire un témoignage fort en enseignements sur le saint homme.