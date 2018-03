GSMA 2018 - En route vers la 5G : Le Sénégal à l’honneur à Barcelone

Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) participe encore cette année, au Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile / GSMA 2018 à Barcelone, en Espagne. Mais, cette fois-ci, il y est en tant que panéliste. Et, cela est une première. En effet, dans le cadre du « Programme Ministériel » de ce salon mondial, M. Abdou Karim SALL a co-animé une table ronde, ce mardi 27 février 2018, sur le thème suivant : « Le chemin vers la 5G : un parcours sans obstacle vers 2020 et au-delà commence avec du spectre harmonisé. » Sur la base d’exemples de services mobiles 5G, le panel en question a permis de définir quelques orientations essentielles qui sont nécessaires au lancement futur de cette haute technologie. Ce fut donc une rencontre durant laquelle les participants ont échangé sur des sujets importants relatifs au thème du jour. Pour les différents intervenants, le plus urgent aujourd’hui est de voir comment trouver et libérer les fréquences 5G dans chaque pays. En attendant, tous ou presque s’accordent sur le fait que : « La vitesse, l’étendue et la qualité des services 5G dépendront du soutien des gouvernements et des organismes de régulation pour la mise à disposition à temps de la bonne quantité et du bon type de ressources spectrales, le tout dans les bonnes conditions ». Cet accès au spectre sera donc une composante critique dans la mise sur le marché de technologies 5G. Les débats ont été très intéressants et d’un niveau très élevé avec notamment la participation d’éminentes personnalités du secteur. Il y’avait autour de la table des ministres africains des Télécommunications et de l’Économie Numérique, à savoir Madame Aurélie Adam Soule ZOUMAROU du Bénin ou encore Madame Hadja Fatoumata Ouattara SANOU du Burkina Faso et Monsieur Emery Okundji NDJOVU de la RDC. Le Ministre sénégalais, lui, s’est fait représenter par son Directeur des Télécommunications, Monsieur Modou Mamoune NGOM. On pouvait également noter la présence d’autres régulateurs comme le burkinabé Tontama Charles MILLOGO, l’ivoirien Diméléou BILÉ et le tchadien Nadoumngar ROYOUMBAYE, et leur homologue béninois. Michel Van BELLINGHEN, président du conseil belge des postes et télécommunications ; Gilles BRÉGANT, Dg de l’agence française des fréquences et François RANCY, Directeur du bureau Radiocommunications de l’UIT, ont également rehaussé de leur présence cette table ronde de haute facture sur la 5G. Devant une parterre d’experts en la matière, le Directeur général de l’Autorité de régulation du Sénégal a été, on ne peut plus, convaincant dans ses interventions. Ceci expliquant cela, les organisateurs de GSMA et tous ses pairs lui ont décerné une motion de félicitations après son brillant exposé. La délégation sénégalaise à Barcelone est composée, entre autres, de Monsieur Abdou Karim SALL et ses collaborateurs ; Monsieur Amadou LY du Collège de l’ARTP et de M. Issakha DIOP, membre du Comité de Direction du FDSUT (Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications). Pour les inconditionnels de la haute technologie, le « Mobile World Congress » est, sans nul doute, l’un des événements majeurs de l’année. Avec plusieurs centaines de milliers d’exposants, de participants et de visiteurs, le MWC est l’occasion, chaque année, pour tous les géants mondiaux des TIC et surtout les marques de smartphones de présenter au public leurs derniers produits. La présente édition du Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile s’est ouverte ce lundi 26 février 2018. Elle va prendre fin jeudi prochain. Juste rappeler que depuis l’ouverture du salon, lundi dernier, le DG de l’ARTP, M. Abdou Karim SALL, fait des rencontres "B to B" avec des décideurs influents du monde des Télécommunications.