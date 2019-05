GRANDES CONFÉRENCES DU LAYLATUL QADR / Les images du panel portant débat 'Code de la famille: entre passé et avenir pour renouer avec nos valeurs Islamiques'

Pour son édition 2019 et sous l'initiative du comité d'organisation pilotée par Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, ''Les Grandes Conférences du Laylatul Qadr '' ont officiellement démarré ce samedi 18 juin avec à la clef des débats autour de sujets techniquement relevés qui requièrent l'intervention d'universitaires de haut niveau, de scientistes et de spécialistes de renommée. Pour la journée du 18 mai, les échanges ont tourné autour du code de la famille dans un débat contradictoire avec comme fond de toile les valeurs Islamiques.

Sous la férule du Dr Ndiogou Samb et du Pr Fatou Sow Sarr avec la modération du Dr Cheikh Guèye ENDA, un large tour d'horizon a été réalisé. Et il jaillira des différentes prestations que le Sénégal gagnerait davantage à parfaire ses codes et autres extes de lois à la lumière des enseignements religieux pour leur assurer la pertinence requise. Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre ( images) . Le prochain panel est prévu le jeudi 23 et il le sujet à débattre est ainsi libellé : '' L'importance de la détermination dans l'engagement spirituel '' avec comme présentateur Serigne Mourtadha Sylla.

La nuit du Laylatul Qadr , pour sa 20 ème édition depuis la disparition de Sokhna Maïmouna Mbacké Bintou Khadim Rassoul, sera célébrée le 30 mai 2019 et sera présidée,. comme à son habitude, par Serigne Mahfouz Mbacké. C'est aussi la première fois depuis 20 ans qu'elle sera commémorée en l'absence de Sokhna Baly Mbacké Bintou Sokhna Maï Mbacké.