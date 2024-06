GRAND REPORTAGE / Serigne Mbacké Sokhna Lô raconté comme jamais... Un guide spirituel atypique, grand intellectuel -soufi .

En 2005 , il quittait Taïf et Touba à jamais . Dix-neuf ans après , il est resté indélébile dans les cœurs . En cette journée de prières qui lui est dédiée, Dakaractu- Touba a choisi d’aller à la rencontre de ceux qui l’ont fréquenté et aimé…ceux qui l’ont pratiqué. Serigne Mbacké Sokhna Lô n’était pas qu’un guide spirituel, il était aussi un grand intellectuel - soufi très éveillé et très averti. Toute sa vie s’est passée dans un palais mais un souffle n’a été émis si ce n’est pour rehausser l’Islam. Son combat pour la race noire était permanent. Celui qu’il menait aussi pour le mouridisme l’était aussi.