[ GRAND REPORTAGE ] Au cœur de l'émigration Irrégulière : Une génération déboussolée en quête d'espoir en Europe

Le récit de ces jeunes sénégalais révèle la complexité du fléau de l'émigration clandestine et met en lumière les aspirations universelles à une vie meilleure. Malgré les risques et les défis, leur détermination à surmonter l'adversité pour réaliser leurs rêves continuent d'inspirer et de questionner les politiques nationales et internationales sur la migration et le développement.



Il est essentiel de reconnaître les facteurs sous-jacents à cette migration irrégulière et de travailler collectivement afin de créer des opportunités économiques et sociales durables au Sénégal et au-delà, d' offrir ainsi à la jeunesse africaine des perspectives d'avenir dignes et prometteuses dans leur pays d'origine.