Fusion Sanlam-Allianz : Le nouveau géant de l’assurance promet de booster le marché sénégalais

Sanlam et Allianz, deux géants de l'assurance, ont récemment fusionné pour former SanlamAllianz, une entité unique qui promet de transformer le secteur de l'assurance au Sénégal. Cette fusion, finalisée fin mai, marque une nouvelle ère pour l'industrie de l'assurance dans le pays.







Chadwin Van Vacas, CEO de SanlamAllianz Sénégal Vie, a expliqué que la mission de cette nouvelle entité est de devenir un acteur pertinent et profitable pour les Sénégalais. "Nous nous engageons à offrir des produits et des solutions adaptés, à améliorer le secteur et à créer des opportunités d'investissement local. Notre objectif est de contribuer à l'économie sénégalaise et de générer de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes," a-t-il déclaré.







Ababacar Diaw, CEO de SanlamAllianz Sénégal Non-Vie, a souligné l'importance de la solidité et de la confiance en assurance. "Le choix de revenir au Sénégal est motivé par le désir de partager le meilleur de l'assurance avec nos compatriotes. SanlamAllianz combine l’expertise d'Allianz, reconnue mondialement, et celle de Sanlam, pour offrir des garanties solides aux Sénégalais," a-t-il précisé.







Diaw a également abordé le faible taux de pénétration du marché de l'assurance au Sénégal, qui est d'environ 2%. "Ce chiffre est très bas comparé à d'autres marchés. Nous devons travailler à sensibiliser davantage la population sur l'importance de l'assurance. Nous sommes déterminés à augmenter ce taux et à toucher toutes les couches de la société," a-t-il ajouté.







Avec SanlamAllianz, les Sénégalais peuvent s'attendre à une amélioration significative des offres d'assurance, une meilleure sensibilisation aux produits disponibles et une plus grande confiance dans les services d'assurance. Cette fusion est une étape clé pour dynamiser le secteur et offrir des solutions plus accessibles et adaptées aux besoins des Sénégalais.