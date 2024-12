Fuite ratée et fraude avérée : le DG de Transcon sous mandat de dépôt

70 milliards en jeu, blanchiment et infractions douanières au cœur d’un scandale retentissant







Le Sénégal est secoué par une affaire de fraude douanière de grande envergure impliquant Ilza Mazanek, directeur général de la société Transcon, en charge du Programme de reconstruction des aéroports régionaux. Selon Libération, l’homme d’affaires tchèque a été placé sous mandat de dépôt après plusieurs jours de tergiversations judiciaires. Retour sur une affaire où soupçons de blanchiment, fuite avortée et importations non déclarées s’entrelacent dans un enchevêtrement juridique et financier.







Une arrestation au poste-frontière de Diama







C’est au poste frontalier de Diama, à la frontière avec la Mauritanie, que la fuite d’Ilza Mazanek a pris fin. Le ressortissant tchèque, visé par une interdiction de quitter le territoire sénégalais, a été appréhendé alors qu’il tentait de se soustraire aux autorités.







Ce coup de filet fait suite à une enquête des Douanes sénégalaises sur des opérations suspectes impliquant Transcon, pour un montant faramineux de 70 milliards de francs CFA. Les investigations ont révélé des manquements graves, notamment des importations non déclarées et des infractions au change.







De la suspicion à l’inculpation







Après plusieurs retours de parquet et des négociations infructueuses entre Transcon et les Enquêtes douanières, le parquet financier a finalement décidé de sévir. Hier, Ilza Mazanek a passé sa première nuit derrière les barreaux après son inculpation pour importations sans déclaration, blanchiment de capitaux et infraction au change.







Les accusations ne se limitent pas à de simples manquements administratifs : elles mettent en lumière des pratiques opaques qui pourraient avoir des répercussions graves sur les finances publiques sénégalaises et sur la réputation des projets d’infrastructure en cours.







Transcon dans l’œil du cyclone







La société Transcon, en charge du Programme de reconstruction des aéroports régionaux, est au centre de toutes les interrogations. Ce programme, censé être une vitrine des ambitions infrastructurelles du Sénégal, est désormais entaché par ce scandale.







D’après les informations obtenues par Libération, les autorités douanières avaient sommé le DG de Transcon de fournir des justificatifs pour des opérations jugées suspectes. Face à l’impossibilité de produire des documents probants, Ilza Mazanek a préféré la fuite. Mais la tentative s’est avérée vaine, le Tchèque étant déjà visé par une opposition judiciaire qui l’empêchait de quitter le pays.







Un dossier explosif pour le parquet financier







La décision du parquet financier d’ouvrir une information judiciaire traduit la gravité des faits. Les accusations de blanchiment de capitaux, en particulier, placent cette affaire dans une dimension internationale, avec de potentielles ramifications sur les relations entre le Sénégal et ses partenaires économiques étrangers.







Au-delà des faits reprochés à Ilza Mazanek, le cas Transcon soulève des questions sur les mécanismes de contrôle des contrats publics et la transparence des transactions financières associées à de grands projets nationaux.







Quels impacts pour le Sénégal ?







Cette affaire pourrait avoir des conséquences profondes sur la crédibilité des programmes de développement sénégalais. Alors que le gouvernement met en avant son ambition de moderniser le réseau des aéroports régionaux pour booster l’économie, ce scandale risque de ternir cette image.







Les autorités judiciaires sont désormais attendues au tournant pour faire toute la lumière sur cette affaire. Comme le note Libération, cette situation met en lumière « l’urgence d’une rigueur accrue dans la gestion des projets d’envergure nationale ».







La prochaine étape sera de déterminer si d’autres acteurs, au sein ou en dehors de Transcon, pourraient être impliqués dans ce système de fraude. Une question qui pourrait, à terme, transformer cette affaire en un vaste réseau de responsabilités partagées.







Un signal fort ou une simple étape ?